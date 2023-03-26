Росія, ймовірно, почала отримувати регулярні партії дронів й атакує з двох напрямків, – розвідка

Росія, найімовірніше, почала регулярно отримувати невелику кількість дронів-камікадзе типу "Шахід" від Ірану. Наразі російські війська запускають безпілотники по території України з двох напрямків.

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

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За даними розвідки, від початку березня 2023 року армія Росії запустила щонайменше 71 ударний безпілотний літальний апарат "Шахід" іранської розробки по цілях в Україні.

Ці атаки відбулися після двотижневої паузи в атаках наприкінці лютого 2023 року. Росія, ймовірно, почала регулярно отримувати невелику кількість "Шахідів,

– йдеться у дописі.

Росія атакує дронами з двох напрямків

Зазначають, що Росія запускає "Шахіди" з двох напрямків: з Краснодарського краю на Сході та з Брянської області на Північному сході.

Це дозволяє Росії гнучко націлюватися на широкий сектор України та зменшує час польоту до цілей на Півночі України. Ймовірно, це також спроби вивчити та виснажити українську ППО,

– йдеться у звіті розвідки Великої Британії.

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