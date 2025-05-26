Українські військові можуть розрізняти "Шахеди" і дрони-імітатори за звуком, – Ігнат

Українські військовослужбовці навчилися за звуком визначати російські дрони-камікадзе типу "Шахед" та дрони-імітатори, які Росія регулярно запускає у великих кількостях.

Про це у понеділок, 26 травня, в етері телемарафону повідомив керівник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

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Як розрізняють цілі

Імітатори й створені для того, щоб ми думали, що це "Шахед". Але люди на місцях навчилися, зрештою, розрізняти за звуком. І візуально, і навіть за параметрами польоту видно, що це не "Шахед, а дрон-імітатор. Для цього потрібен час, потрібен досвід відповідний,

– пояснив полковник.

За його словами, росіяни наростили не тільки кількість, але й висоту польоту дронів, тому "дістати" БпЛА можуть далеко не завжди. Утім, збивати всі "Шахеди" зенітними ракетами нераціонально, тож українські офіцери активно працюють над дешевшими та раціональнішими способами.

"Над цим зараз працюють усі – від військових до військово-політичного керівництва, для того, щоб забезпечити такими засобами Україну. Ну і, звісно, всі звертаються до партнерів, щоб нам цих засобів вистачало для відбиття таких масованих ударів", – додав Юрій Ігнат.

До слова, коментуючи можливість посилення атак з боку Росії, він зазначив, що цілодобові терори вже були неодноразово, коли "Шахеди" літали фактично з півгодинною паузою, коли були наступні партії. Ворог продовжує використовувати західні компоненти.