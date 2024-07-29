Удари Росії по енергетиці – не вщухають: на Запоріжжя знайшли уламок дрона на енергооб'єкті

Російська армія продовжує обстрілювати України, направляючи безпілотники по енергетиці. Зокрема, уламки дрона знайшли на території енергетичного об'єкта в Запорізькій області.

У понеділок вранці, 29 липня, про відповідну новину написали в Укренерго. Водночас у Запорізькій ОВА розповіли про обстріли регіону, які загарбники здійснили упродовж доби.

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На Запоріжжі на енергооб'єкті знайшли уламок дрона

Як констатували в обласній військові адміністрації, за добу 299 безпілотників різної модифікації атакували населені пункти Запоріжжя.

Йдеться про такі міста й села: Біленьке, Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Новоданилівку, Малинівку та Новоандріївку.

В Запорізькій області на одному з енергооб'єктів обленерго були знайдені рештки російського БпЛА,

– пише Укренерго.

Важливо, що знеструмлень – не було зафіксовано. Однак на місце події оперативно приїхали фахівці ДСНС.

Надзвичайні ситуації на Дніпропетровщині та Донеччині

Міністерство енергетики вранці 29 липня заявило, що:

у Донецькій області на одній із шахт внаслідок атаки було пошкоджено обладнання. Зупинилася робота вентиляційної системи, але її оперативно запустили в роботу. На момент обстрілу в шахті перебувало 65 працівників;

у Дніпропетровській області під час російського обстрілу на території одного з енергопідприємств були пошкоджені адмінбудівлі та кілька службових автомобілів. Постраждалих немає.

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З огляду на постійні обстріли та дефіцит, енергетики закликають українців продовжувати споживати електроенергію ощадливо.