Повинні задуматися, чи потрібна їм така ППО, – Ігнат про удари по Криму

Українські військові продовжують бити по флоту Росії у Чорному морі. Таких атак останнім часом стало усе більше і вони приносять свій результат. А ще свідчать про проблеми з ППО у ворога.

В ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат акцентував на роботі ППО російських загарбників. Це харч для роздумів також тих, хто замовив у Росії ці установки.

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Демонстрація "вєлічія" ППО ворога

Це показує все "вєлічіє" російської ППО. І країни, які свого часу вже замовили С-400 собі на озброєння, повинні 1000 разів задуматися, чи потрібна така ППО їм, яку пролітають і крилаті ракети британські, і французькі, і українські "Нептуни", і так далі, і так далі,

– зазначив він.

Водночас Юрій Ігнат додав, що Україна потребує також озброєння від Сполучених Штатів і Німеччини. Мовиться про ракети ATACMS та TAURUS відповідно. Вони можуть суттєво посилити нас.

"І, відповідаючи на ваше питання, дозволить превентивно діяти, знищуючи саме місця пусків ударних засобів ворога", – додав він.

Звернімо увагу, що перед тим інтерв'ю дав Володимир Зеленський. Він, власне, коментував атаки по російському флоту.

Російські військові судна – законна ціль

Глава держави підтвердив, що нещодавно завдавалися удари по Чорному морі. Внаслідок них окупанти втратили частину свого флоту. Президент додав, що це "абсолютно законні цілі" для нашої держави.

Де б вони не перебували. Якщо з цього корабля вилітають ракети по нашому мирному населенню, ми маємо право бити по цих кораблях. Це не цивільна ціль. Це ворог, який забрав життя наших людей, і забирає щоденно,

– наголосив він.

Володимир Зеленський зазначив, що Росія повинна чітко усвідомлювати, що "попри те, де б не перебував цей корабель, ми за всі ті удари по Україні, ми його дістанемо". За його словами, це лише питання часу та відстані.

Звернімо увагу, що розвідка Великої Британії розповіла про результати "бавовни" у ніч проти 13 вересня. Тоді практично повністю зруйнували великий десантний корабель "Мінськ", а також катастрофічних пошкоджень зазнав підводний човен "Ростов-на-Дону".