Лікарі борються за їхні життя, – Синєгубов розповів про стан постраждалих у Харкові

Увечері 8 червня Росія вдарила двома КАБами по Харкову. Вороги били по передмістю, зруйнувавши інфраструктуру. Пошкодження були зафіксовані в 9 населених пунктах області, постраждали 7 людей.

У ніч проти 7 червня внаслідок атаки на Харків було 6 загиблих і 44 поранених. За минулу ніч росіяни вбили в області трьох людей, 23 – травмовані. Про стан людей розповів начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Лікарі в Харкові надають допомогу постраждалим внаслідок обстрілів

За словами глави обласної військової адміністрації, після останніх прильотів по Харкову та області в лікарні досі перебувають 10 жителів. У дуже важкому стані – двоє з них. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Фактично лікарі намагаються врятувати їм життя. Дійсно, ворог продовжує обстрілювати наші населені пункти. Під вогнем були міста та села Чугуївського, Куп'янського, Харківського й Богодухівського району та, зокрема, місто Харків,

– зазначив Синєгубов.

За останні дні росіяни застосували по області 18 керованих авіаційних бомб, 6 "Шахедів" та 22 ракети.

На місці прильотів лікарі одразу надають допомогу постраждалим. А волонтери допомагають відновлювати інфраструктуру. Вони проводять оперативні ремонти, забивають вибиті вікна, аби зберегти те, що вціліло після обстрілів.

Проти дронів та ракет, які летять на область та на Харків, бійці ППО застосовують всі наявні засоби, аби збити якомога більше ворожих цілей.

Олег Синєгубов додав, що лінія фронту на Харківщині стабільна, але ворог постійно завдає ударів по цивільному населенню. Глава ОВА наголосив, що під час повітряної тривоги громадянам краще пройти до укриття, тому що загроза з боку росіян – реальна.