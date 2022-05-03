Атаки на Ізюмському напрямку і обстріли на Півдні: як минула доба на фронті

На 69 добу війни проти України російська армія намагається встановити повний контроль над населеними пунктами на Донецькому напрямку, а також продовжує атакувати Харківську область.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України 3 травня станом на 6 ранку.

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Ситуація на фронті на усіх напрямках:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив. Захисники не бачили ознак формування наступальних угруповань.

На Слобожанському напрямку росіяни продовжують обстрілювати міста Харкова та прилеглих населених пунктів.

Ізюмський та Південний напрямки – найскладніша ситуація

На Ізюмському напрямку ворог здійснював активний вогневий вплив на підрозділи наших військ. На Донецькому напрямку основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне і Попасна,

– йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу російські військові таким чином намагаються просуватись у напрямку населених пунктів Лиман і Слов'янськ.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Водночас продовжував обстріли підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення.

Успіхи ЗСУ за добу

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було збито 7 безпілотників "Орлан-10" та один "Форпост".

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу військові відбили 12 атак ворога, знищили 6 танків, 5 артилерійських систем, 22 одиниці бойової броньованої техніки та 8 одиниць автомобільної техніки противника.

Справи в Росії кепські

До слова, американські ЗМІ повідомляють, що Росія хоче оголосити про так зване "приєднання Донбасу" у травні. Окупанти нібито готують черговий псевдореферендум.

Однак, чи вийде це у ворога – величезне питання. Адже російська армія зазнала і продовжує зазнавати колосальних втрат.

Попри жалюгідні спроби Кремля приховати реальну ситуацію, припускають, що Путін під час параду 9 травня оголосить масову мобілізацію, щоб завдати вирішального удару по Україні.

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