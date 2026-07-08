Тотального блекауту не минути: СБС уночі уразили ключовий об'єкт енергетики Криму
Атаки на окупований Крим не припиняються. 8 липня було уражено ключову точку входу електрики у Крим з Росії і не тільки.
Про це повідомив командувач СБС ЗСУ "Мадяр". Він наголосив, що глибокого і тотального блекауту окупантам не минути.
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СБС атакують енергетику Криму
Протягом ночі в оперативній глибині окупантів у Криму та південній частині ТОТ "Птахи" СБС уразили 53 військові цілі.
Під прицілом був ключовий об'єкт прийому електроенергії енергомостом Кубань – Крим, як точки входу з материкової Росії на окупований півострів.
Довжина цього енергомоста – 14,5 кілометрів. Його прокладено у чотирьох підводних кабельних лініях. Уражений перехідний пункт ПП-2 "Крим" приймає ці підводні кабелі та переводить їх у повітряні ЛЕП.
Також серед атакованих цілей – 5 електропідстанцій, полігон і 3 РЛС.
Загалом протягом 1 – 8 липня "Птахи СБС" відвідали та "прикурили" вже 50 енерговузлів у Криму та південній частині ТОТ.
Серед них:
- пункт перетоку електроенергії "Кубань – Крим", Глазівка,
- електропідстанція ПС "Нижньогірськ",
- електропідстанція ПС "Насосна 3", Зелений Яр,
- електропідстанція "Новотроїцьке",
- електропідстанція "Калинове", Луганська область,
- електропідстанція "Троїцьке", Луганська область.
Елементи ППО:
- РЛС 1РЛ131 П-18, Зелений Яр, Донецька область,
- РЛС 1РЛ131 П-18, Стародубівка, Донецька область,
- РЛС 1Л22 "Пароль-4", Стародубівка.
Серед іншого було:
- ремонтна база 27 ОМСБр, Писарівка, Луганська область,
- полігон "Гвардійський", Олександрівка, Херсонська область.
Нагадаємо, що8 липня морський дрон СБУ Sea Baby уразив російський танкер тіньового флоту Blue. Також СБУ вдарила по авіабазі "Джанкой".