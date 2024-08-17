Вони "відбивають" більше, ніж у нас на озброєнні, – Плетенчук про скарги росіян на атаки в Криму

Днями росіяни скаржилися на масовану атаку на Кримський міст і та звітували про "збиті ракети". Проте ворог "відбиває" більше, аніж є в України взагалі.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морський сил Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

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Атака на Кримський міст

По-перше, вони їх "відбивають" навіть більше, ніж у нас є на озброєнні. По-друге, на озброєнні ВМС не стоїть ATACMS,

– каже Плетенчук.

Він додав, що саме через це не має навіть можливості коментувати чутки про застосування цієї системи.

Проте речник ВМС додав, що всі можливі нічні атаки верифікуються ще протягом доби. Адже навіть у випадку застосування, інформація про результати потребує деякого часу. Це окупована територія і для того, аби пересвідчитися і дати верифіковану інформацію, потрібен час.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що в ніч на 16 серпня у Криму лунали потужні вибухи, зокрема й поблизу Кримського моста. У міноборони Росії заявили, що Україна атакувала незаконну конструкцію 12 ракетами ATACMS. Їх нібито "збили". Також росіяни казали, що ліквідували три безекіпажні катери Військово-морських сил України, а одному завдали пошкодження.

За словами Сергія Братчука, у Криму могли бути уражені паромна переправа і катер. Телеграм "Кримський вітер" припускає, що у Керчі був удар по ППО "Панцир-С1".