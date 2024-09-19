Ізраїльські літаки над Бейрутом потрапили в прямий ефір CNN: разючі кадри

ЦАХАЛ ввечері 19 вересня почав обстріли по об'єктах "Хезболли" у Лівані. Згодом над столицею країни Бейрут пролетіли ізраїльські винищувачі.

Це сталося під час прямого етеру репортера з американського телеканалу CNN. В той самий час свою промову виголошував і лідер терористичного угруповання "Хезболла" Хасан Насралла.

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Як ізраїльські літаки у прямому етері CNN у Бейруті

У CNN виклали у мережу реакцію їхнього старшого міжнародного кореспондента Бена Ведемана на проліт ізраїльських літаків над Бейрутом. На кадрах журналіст відреагував на звуки винищувачів, а також показав, що вони пролітають у небі над ліванською столицею.

Ізраїльські винищувачі літають і скидають ракети. Прямо в той час, коли Хасан Насралла говорить,

– сказав кореспондент.

Кадри прольоту ізраїльських літаків над ліванським Бейрутом / Відео CNN

Журналіст відзначив, що час, коли літаки вирішили пролетіти над ліванською столицею, не є помилкою чи збігом обставин.

"Безсумнівно, Ізраїль хотів відволікти багатьох глядачів, які дивилися Насраллу тут у Бейруті та в Лівані", – стверджує медійник.

До слова, у своїй промові лідер "Хезболли" Хасан Насралла заявив, що серією вибухів пейджерів та інших пристроїв у Лівані Ізраїль перетнув "червоні лінії" та цим самим оголосив війну. Також очільник бойовиків пообіцяв помститись.