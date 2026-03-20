Чи припинила Україна атаки на російські НПЗ: відповідь Зеленського

Володимир Зеленський запевнив, що Україна не змінила підхід до ударів по стратегічних об'єктах Росії. Українські військові атакують у відповідь на ворожий терор.

Про це президент України повідомив під час спілкування із журналістами.

Чи продовжує Україна атаки на російські НПЗ?

Журналісти Bloomberg звернули увагу на те, що українська армія вкотре б'є по заводу азотних добрив у Росії. Водночас нібито припинились атаки на російські нафтопереробні заводи.

Президент Зеленський відповів, що Україна не змінила "тренду" ударів по об'єктах росіян. Сили оборони відповідають на всі атаки Росії по українських містах, запевнив він.

І ми йдемо по нашій програмі,

– додав лідер України.

Військовий експерт Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що Україна останнім часом б'є не лише по об'єктах російського ВПК. Сили оборони також б'ють по залізниці ворога, щоб позбавити його можливості перевозити паливо, особовий склад і техніку.

