Що дають удари по російських НПЗ: Мусієнко розібрав головні переваги

Українські безпілотники протягом січня – лютого завдають нищівних ударів по нафтопереробних заводах та нафтобазах Росії. Далекобійні удари дронами поступово знекровлюють економіку та ВПК Росії.

Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він пояснив, які незворотні наслідки для країни-агресора мають системні атаки БпЛА.

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Цілі атак по російських НПЗ

Удари по нафтогазовій галузі Росії мають чітку мету – зменшити доходи й обсяги надходжень в російський бюджет, які потім конвертуються у купівлю чи виробництво зброї. Водночас глобальна мета ділиться на три цілі.

Насамперед поступово знищувати об'єкти нафтогазової галузі та обмежувати їх функціонування. Відповідно, НПЗ не працює як на внутрішній попит, а у тих, що працюють на зовнішній виникають проблеми з контрагентами, адже для них починають зростати ризики, зокрема щодо страхування вантажів.

Це мало б призвести до того, що росіяни втрачатимуть постачальників та клієнтів й російські виробники будуть змушені шукати нових партнерів,

– зазначив Мусієнко.

Така ситуація збільшує фінансове навантаження на російських виробників, тому що їм потрібно вкладати значні кошти в ремонт та відновлювати довіру зовнішніх партнерів. Через це має виникати внутрішній тиск на російську владу в Кремлі, яка відповідальна за те, що відбувається.

Владімір Путін обіцяв так зване "сво" за три дні, а тепер прилітає по території Росії. Вони втрачають дороге обладнання і не можуть вчасно виконати договірні зобов'язання. Це чинить тиск всередині на так звані кремлівські еліти,

– мовив військовий експерт.

За його словами, цей тиск уже призвів до того, що Владімір Путін фактично визнав проблему, коли на пресконференції сказав, що потрібно відсувати так звану лінію та створювати демілітаризовану зону. Вочевидь на російського президента тиснуть зсередини так звані еліти.

"Треба розуміти, що виснажити Росію неможливо миттєво й дуже швидко. На це потрібен час й збільшення наших спроможностей. Ми вийшли на чудову траєкторію руху вверх. Зараз практично щоденно відбуваються такі атаки, але все одно потрібно нарощувати активність. Як тільки будуть зростати спроможності, то збільшуватиметься географія і кількість об'єктів", – додав військовий експерт.

Атаки на НПЗ у Росії