Удар по кишені Путіна: військовий експерт розібрав атаки по НПЗ

В Краснодарському краї в Росії ніяк не можуть погасити пожежу через приліт безпілотника по нафтобазі. Подібні удари вже стали частим явищем в країні-агресорці та завдають великих збитків для бюджету Владіміра Путіна.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Ян Матвєєв, зауваживши, що Україна цілиться на найважливіші частини НПЗ, відновлення яких потребує часу та технологій. З останнім у Росії є проблеми через санкції.

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Удар по кишені Путіна

За словами військового експерта, не варто одразу очікувати катастрофічних наслідків для Росії через такі удари. Однак це дуже впливає на економіку країни-агресорки, адже після атак відбувається зниження виготовлення палива, відповідно падають показники його продажу.

Путін отримує гроші від продажу ресурсів. Менше продажів – менше грошей для війни. А гроші для неї російському диктатору дуже потрібні,

– підкреслив Матвєєв.

Україна цілиться в найважливіші частини

Військовий експерт розповів, що завжди, коли відбуваються масштабні атаки безпілотників, нафтобази чи НПЗ горять та зазнають збитків. Україна цілиться по найважливіших частинах цих НПЗ, а саме по системах, які переробляють паливо. Для їхнього ремонту потрібно багато часу та заміна нових технологій, до яких Росія має обмежений доступ.

Тому росіяни змушені ремонтувати їх чим є або замінювати на щось менш ефективне,

– зазначив Матвєєв.

Саме тому постійні удари по різних нафтобазах Росії, які зазнають серйозних збитків, ставлять їх у перед аварійне становище. Нафтова галузь залишається без певної частини прибутку, що б'є по кишені Путіна та його можливості продовжувати війну.