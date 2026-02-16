Росія атакувала "Цирконом", "Іскандером" і "Шахедами": як відпрацювала ППО

У ніч на 16 лютого Росія здійснила масований повітряний удар по Україні. Ворог застосовував ракети різних типів та десятки ударних безпілотників.

Повітряна тривога триває, у небі й досі залишаються ворожі дрони. Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Що відомо про обстріл?

У ніч на 16 лютого, починаючи з 18:00 15 лютого, російські війська атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками з кількох напрямків.

За даними військових, противник застосував чотири протикорабельні ракети "Циркон" із тимчасово окупованого Криму, балістичну ракету "Іскандер-М" із Брянської області та керовану авіаційну ракету Х-31П із тимчасово окупованої території Запорізької області.

Крім того, Україну атакували 62 ударні безпілотники типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони інших типів. Запуски здійснювалися з районів Міллерово, Курська, Брянська, Шаталового, Приморсько-Ахтарська в Росії та Гвардійського в окупованому Криму. Близько 40 із них становили саме "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 сили ППО збили або подавили дві ракети "Циркон" та 52 ударні безпілотники різних типів. Водночас зафіксовано влучання однієї ракети та дев’яти дронів у восьми локаціях. Також повідомляється про падіння уламків збитих цілей у двох місцях.

Інформація щодо трьох ракет уточнюється. Військові попереджають, що атака триває – у повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників, тому громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

