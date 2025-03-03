Все стало значно складніше, – у ГУР про те, як змінилися удари з боку Росії

Росія регулярно атакує Україну ракетами, запускаючи цілі з усіх можливих сторін. Через координацію у часі та комбінованість ударів відбувається перевантаження системи ППО.

Це значно ускладнило поточну ситуацію. Про це інтерв'ю для РБК-Україна повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький, передає 24 Канал.

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Як змінилися удари Росії

Генерал-майор розповів, що воєнна розвідка розуміє наміри ворога щодо ударів по Україні. Тепер атаки стали комбінованими, противник використовує різні типи озброєння. За його словами, росіяни навчилися нормально планувати ураження об'єктів, витрачаючи меншу кількість ракет і БпЛА.

За його словами, окупанти обирають пріоритетні об'єкти, ураження яких буде найбільш ефективним для них. Вадим Скібіцький каже, що удари ворог координує у часі – спершу атакує ракетами, потім безпілотними літальними апаратами. Після цього противник знову вдається до використання ракет.

Заступник Буданова запевнив, що росіяни розуміють спроможності українських сил та знають, де розміщені системи протиповітряної оборони, аби оминути їх. Він зауважив, що раніше росіяни могли атакувати 70 ракетами, які рухалися по одному маршруту. Зараз ситуація змінилася.

Зараз ви такої картини вже не побачите. Ракети заходять з будь-якої сторони, літають по території України, оминають всі засоби і райони протиповітряної оборони й намагаються досягнути цілі. Тому зараз, навпаки, все стало значно складніше,

– заявив він.

Посадовець розповів, що розвідці відомо, коли росіяни проводять розвідку об'єктів, за якими об'єктами вони спостерігають. Після удару вони відразу проводять дорозвідку і в короткий термін повторно завдають удари. Таким чином росіяни "добивають" об'єкти, які не вразили спершу.

"Коли вони наносили удари 70 ракетами, ефективність не завжди була високою. Наша система протиповітряної оборони дуже добре працювала, коли мала достатню кількість зенітних ракет. Крім того, повторюсь, це були прості прямолінійні удари. Зараз це зовсім інше", – пояснив він.

Також Скібіцький зауважив, що росіяни почали застосовувати набагато більше безпілотних літальних апаратів. За його словами, якщо раніше запускали до 30 БпЛА, то зараз кількість може сягати близько 150 впродовж однієї атаки. Він пояснив, що це зовсім інше навантаження на ППО.

Водночас у цьому ж інтерв'ю Вадим Скібіцький повідомив, що Росія суттєво не збільшила виробництво ракет у порівнянні з 2024 роком. Втім, країна-агресорка стала більше випускати крилатих ракет Х-101. Також хочуть збільшити випуск "Кинджалів" і балістичних ракет до "Іскандера".