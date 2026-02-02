Росія змінила підхід: Ігнат розповів, чим атаки по Україні зараз відрізняються від минулих років

Росія суттєво змінила підхід до повітряних атак по Україні. Зокрема, зменшилася кількість крилатих ракет і додалася ставка на дрони та балістику.

Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "РБК-Україна".

Що змінилось у тактиці російських обстрілів?

Росія змінила підхід до повітряних атак на Україну, значно наростивши використання ударних БпЛА та балістичних ракет. За словами Юрія Ігната, нинішні атаки відрізняються від ударів 2022–2023 років, коли основною зброєю були крилаті ракети.

Він зазначив, що майже щодня фіксується понад 100 ударних дронів різних типів, а під час масованих обстрілів їхня кількість може сягати 500 і більше. Крім того, ворог активно застосовує "Молнії" та "Ланцети" на прифронтових територіях.

Ріст кількості балістичних запусків значно ускладнює роботу української протиповітряної оборони. Для відбиття таких атак ЗСУ змушені використовувати весь арсенал засобів ППО, авіацію, радіоелектронну боротьбу та навіть перехоплювачі-дрони – все для ефективного захисту міст і об’єктів інфраструктури.

Окремо він навів приклад комбінованих атак на столицю та зазначив, що росіяни атакують місто з різних напрямків. Це створює велике навантаження на системи ППО.

"Уявіть собі систему типу Patriot, коли вона працює проти балістики. Її радар дивиться в один бік… а з іншого боку в цей час летять крилаті ракети та "Шахеди", – пояснив Ігнат.

За його словами, для ефективного захисту великих міст потрібна не одна система ППО.

Як часто Росія може масовано обстрілювати Україну?