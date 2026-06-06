Найбільша загроза, – авіаексперт розібрав, що Росія хоче змінити в атаках по Україні

Росія планує наростити частку реактивних ударних безпілотників до 50%. Однак тут важлива не швидкість засобу повітряного нападу, а можливості України їх перехоплювати. Нашій державі потрібно більше відповідних систем.

Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський зауважив 24 Каналу, що найбільша загроза – коли Росія зможе масштабувати виробництво дешевих реактивних засобів повітряного нападу. Зокрема, "Герань-5".

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Як протидіяти цій загрозі?

Анатолій Храпчинський підкреслив, що швидкість повітряної цілі, яку треба перехопити, не є технічно важливою, якщо мати достатньо засобів, які допоможуть супроводжувати і виявляти її. Україні потрібно багато таких систем.

Зустрічним курсом ми можемо поставити дрон, який буде стояти і підриватися на маршруті руху цього засобу повітряного нападу. Для цього потрібно більше систем радіолокації, сенсорних систем, які дозволять нам протидіяти такій загрозі,

– сказав він.

Під час попереднього масованого обстрілу території України ворог витратив близько 595 мільйонів 300 тисяч доларів. Зокрема, 8 "Цирконів" коштували для Росії 80 мільйонів, а 33 "Іскандери" – 99 мільйонів. Водночас орієнтовна ціна 656 БпЛА – 33 мільйони доларів. Тому окупантам легше запускати велику кількість різноманітних безпілотників, які будуть з різним профілем польоту. Зокрема, на реактивному двигуні.

Це призведе до того, що, наприклад, нам потрібно буде робити більш розподілене перехоплення, ешелоновану систему, яка буде передбачати виявлення та супроводження на різних швидкостях в одному секторі. Те, що ворог намагається робити, коли він здійснював цей удар по Києву, різні типи цілей, різні профілі застосування,

– пояснив авіаексперт.

За його словами, потрібно в одному секторі одночасно бачити різні цілі на різних швидкостях. Водночас супроводжувати і працювати на випередження, щоб їх знищувати.

Тому основна загроза – це коли ворог зможе масштабувати виробництво дешевих реактивних засобів повітряного нападу. Зокрема, "Герань-5". Це як іранський дрон Karrar, який ззовні схожий на крилату ракету. Він працює на швидкостях 800 кілометрів на годину,

– зазначив Храпчинський.

Тобто це звичайна крилата ракета, яку треба перехоплювати сучаснішими рішеннями або реактивними перехоплювачами. Мовиться про дрони-перехоплювачі на реактивній тязі, які дозволять працювати у тому радіолокаційному режимі, щоб мати можливість перехоплювати такі повітряні цілі.

Думаю, що основне завдання, яке стоїть перед інженерами – це пошук рішень, які будуть передбачати можливість протидіяти такій загрозі. Рішення є, але швидкість їхньої адаптації під цю загрозу, можливість масштабування, напряму залежить від держави,

– додав експерт.

Храпчинський про реактивні дрони Росії: дивіться відео

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія хоче збільшити кількість реактивних дронів до 50%. Тому Україна постає перед новими викликами, які потребують своєчасної реакції. Однак ЗСУ намагаються підвищувати ефективність нашої ППО, виробництво дронів-перехоплювачів і так далі.