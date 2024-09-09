Боюся за українців прийдешньої зими, – комісар ООН з прав людини про російські атаки на Україну

У Женеві у понеділок, 9 вересня, пройшла сесія Ради ООН з прав людини. На ній, зокрема, обговорили ситуацію в Україні.

Так, у своїй вступній промові комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк засудив російські удари по цивільних об'єктах в Україні та заявив, що "боїться" за українців цієї зими.

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В ООН кажуть, що Україна "потрапила у пастку"

Комісар ООН Тюрк заявив, що цивільне населення України "потрапило в пастку циклу терору через атаки Росії", яка завдає ударів по цивільних об’єктах, зокрема, лікарнях, школах, супермаркетах, та по енергетичній інфраструктурі, що призводить до відключень електроенергії по всій країні.

Боюся за українців прийдешньої зими. Занепокоєний впливом нещодавньої ескалації на цивільне населення,

– сказав Тюрк.

Він також заявив, що ООН прагнула отримати доступ до всіх постраждалих від війни районів. У тому числі – Курської області. Представники організації хотіли "мати можливість контролювати ситуацію з правами людини".

"Я шкодую, що Росія поки що відмовляється надати такий доступ до відповідних територій", – сказав комісар ООН.