Російський пропагандист бідкається через результативні удари по своїх аеродромах

Україна атакує російські аеродроми, де агресорка базує свою авіацію та не тільки. Пропагандисти скаржаться на це.

Росіяни бідкаються через українські атаки по їхніх аеродромах. Пропагандисти кажуть, що це відбувається "на жаль, але закономірно", передає 24 Канал.

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Заявляють про атаку на 3 аеродроми

Російський пропагандист написав, що вночі проти 14 серпня атакували 3 російських аеродроми. На деяких нібито є результати.

Крім цього, пропагандист також наголошує, що "проблема все та ж сама", адже чим далі аеродром від лінії бойового зіткнення, тим більш мирне там життя.

Він також підкреслив, що 1 – 2 "Панцирів" недостатньо для успішного захисту російських аеродромів.

Російські телеграм-канали писали, що вночі проти 14 серпня вибухи чули у районі поряд із аеродромом Саваслейка. Звідти злітає носій аеробалістичної ракети типу "Кинджал".