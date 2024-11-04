Російський дрон атакував авто волонтерів, які рятують тварин із прифронтових територій

Біля Покровська 4 листопада під російським обстрілом опинилась автівка волонтерів, що рятують тварин біля лінії фронту. Усередині перебували двоє людей і собака.

Внаслідок удару ніхто не постраждав. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Які наслідки атаки росіян на волонтерів

Біля міста Покровськ на Донеччині 4 листопада під російським обстрілом опинилась автівка волонтерів, що рятують тварин від війни.

Авто належало організації "Порятунок тварин Харків". У ньому були двоє волонтерів та собака.

Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Втім, транспортний засіб волонтерів зазнав серйозних ушкоджень.

Волонтери рятуються після ворожого удару: дивіться відео

Нагадаємо, росіяни розстріляли цивільний автомобіль і двох жінок у Селидовому. Після інциденту на місце прибули військові Збройних Сил України та надали постраждалому першу медичну допомогу, відтягнувши його з лінії вогню. Після цього цивільних евакуювали з-під обстрілу.

В телеграм-каналах шириться інформація, що навіть в районах приватного сектору, що практично не постраждали від активних бойових дій, є тіла загиблих цивільних.