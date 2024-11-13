Розчистили шлях дронам на Москву: "Атеш" розвідав стратегічні об'єкти у Росії

Партизани побували на важливих об'єктах окупантів у Московській області. Отримані розвіддані стануть у пригоді Силам оборони.

10 листопада Україна здійснила найбільшу атаку безпілотниками по Москві від початку війни. "Атеш" доклав зусиль, аби "бавовна" навідувалася до російської столиці і області якомога частіше, передає 24 Канал.

Дивіться також Уражають точно в ціль: як росіяни намагаються вберегти техніку від українських FPV-дронів

Партизани "погостювали" у Московській області

Як повідомили учасники руху опору, їхні агенти провели огляд кількох військових частин у Краснознаменську, які беруть участь у захисті повітряного простору Московської області.

У ході розвідки були виявлені місця розміщення штабу, складських приміщень та підрозділів РЕБ, які займаються перехопленням та придушенням радіосигналів у рамках протидронової роботи.

З огляду на масштабні нальоти безпілотників наша робота принесе плоди, оскільки виведення з ладу таких об'єктів спростить виконання завдань Сил оборони України,

– наголосили в "Атеш".

Партизани знову побували у лігві ворога / Фото "Атеш"

До слова, партизанський рух "Атеш" раніше розкрив позиції російських окупантів на Запорізькому напрямку, зокрема тилову позицію підрозділу "БАРС".