Страх перед deepstrike і обвал доходів: як українські удари руйнують настрої в Росії

Українські далекобійні удари по території Росії опинились на другому місці серед головних страхів місцевого населення. Атаки на нафтопереробні заводи та знищення ворожої логістики, зокрема, знизили доходи російського бюджету.

Про це заступник начальника Головного управління розвідки МО генерал-майор Вадим Скібіцький розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Як українські удари впливають на Росію?

За даними розвідки, режим російського диктатора Володимира Путіна наразі найбільше стурбований зміною суспільних настроїв через українські далекобійні удари.

Окрім психологічного тиску, українські deepstrike завдають шкоди великому бізнесу та держбюджету ворога. Зокрема, влучання по російських НПЗ зумовили падіння доходів, а також створили проблему з експортом сирої нафти.

Коли наші deepstrike вийшли у соцопитуваннях на друге місце – це свідчить про їх реальний вплив,

– зазначив Скібіцький.

Паралельно з атаками вглиб Росії, Сили оборони руйнують логістику противника в тимчасово окупованому Криму та півдні України. Цілями розвідників, за словами Скібіцького, є засоби, що заважають завдавати ударів по військових об'єктах росіян.

Зокрема, підрозділи ГУР вибивають російські радіолокаційні станції, комплекси протиповітряної оборони та елемент системи управління зброєю та окупантами. "У наших умовах це один з найефективніших способів протистояти такому сильному противнику як Росія", – додав Скібіцький.

Нагадаємо, війна Росії проти України перейшла у нову фазу, де ключову роль відіграє знищення життєво важливої інфраструктури в глибокому тилу. За даними ЗМІ, економічний ефект від ударів по російських портах та нафтобазах уже вимірюється мільярдними втратами.