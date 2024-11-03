Авіаексперт пояснив, чому складніше збивати "Шахеди", які дуже низько летять

З початку літа 2024 року окупанти експериментували з тактикою застосування "Шахедів". Останнім часом ці безпілотники летять на низьких та наднизьких висотах. Це створює проблеми.

Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Богдан Долінце, зауваживши, що інколи "Шахеди" летіли навіть на висоті 2-3 кілометри. Тоді Україна більше витрачала зенітні засоби. Але потім придумали інші способи, як боротися проти цих безпілотників. Тому ворог тепер знову запускає "Шахеди" на низьких та наднизьких висотах.

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Що відомо про останні атаки "Шахедами"

Як наголосив Долінце, під час нещодавніх ударів були повідомлення, що "Шахеди" летіли на наднизьких висотах. У такому випадку їх складно вчасно виявити. Але протидіяти безпілотникам все одно можливо.

Це ускладнює координацію Сил ППО. Адже суттєво скорочується час на знищення такого безпілотника, який входить у зону дії мобільного розрахунку. Йдеться про те, що є реально буквально хвилини, щоб виявити та знищити його. Якщо не вдалося знищити, то його треба або наздоганяти, або наступний розрахунок має знищити його,

– сказав Долінце.

Очевидно, що окупанти наростили виробництво "Шахедів". Президент Володимир Зеленський вже говорив, що лише за жовтень Росія запустила аж 2000 цих безпілотників. Зараз окупанти стараються використовувати саме ці БпЛА, адже вони значно дешевші за ракети.

Такий безпілотник в десятки разів дешевший за ракету. Тому ворог, як тільки є можливість, використовує насамперед ударні безпілотники. А ракетне озброєння відкладає для скоординованих масованих атак,

– зазначив Долінце.