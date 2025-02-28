Половина "Шахеди", половина – обманки: Ігнат пояснив, як Росія запускає дрони по Україні зараз

Щоночі Росія запускає по Україні велику кількість дронів, половина з яких дійсно є "Шахедами", а інша – безпілотниками-імітаторами. Це потрібно окупантам, щоб виснажити нашу систему ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова начальника управління комунікацій командування Повітряних Сил ЗСУ, полковника Юрія Ігната в інтерв’ю "Радіо Свобода"

До теми Цього мало, – Ігнат пояснив ситуацію із протиракетним запасом України

Як зараз Росія запускає безпілотники по Україні

Юрій Ігнат зазначив, що на сьогодні Росія запускає свої безпілотники так, що під час атаки летить 50% "Шахедів", і ще 50% – дронів-імітаторів.

Завдання їхнє – перевантажити нашу систему ППО, щоб в ідеалі по дрону-обманці, який коштує копійки, відпрацювала (дорога – 24 Канал) ракета. Тому їх запускають в такій кількості,

– пояснив полковник.

Він також зауважив, що якщо дивитися на системі "Віраж-Планшет", то під час атаки там все червоне, з різних напрямків.

"Сім напрямків зараз використовує Росія, щоби завдавати ударів "Шахедами". Після "Шахедів" часто буває летить ракета, балістична або ж крилата", – наголосив Ігнат.

До слова, Повітряні сили у звіті вранці 28 лютого розповіли, що вночі противник атакував нашу країну 208-ма ударними БпЛА. Тоді ППО збило 107 дронів типу "Шахед", ще 97 безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені.