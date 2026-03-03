Авіаексперт відповів, чи зменшаться атаки "Шахедами" по України через події в Ірані

Під час ударів по базах США та їх союзників Іран використовує велику кількість ракет та дронів типу "Шахед". Однак цими ж безпілотниками Росія атакує Україну.

Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, як інтенсивне застосування Іраном дронів-камікадзе "Шахед" вплине на атаки по Україні та наявність цих безпілотників у Росії.

Чи будуть у Росії дрони для атак по Україні?

Храпчинський зазначив, що кількість застосованих Іраном "Шахедів" вже відіграла роль під час повітряних атак по Україні. Протягом останнього часу під час кожного масованого обстрілу кількість засобів враження, які використовувала Росія, не перебільшувала 300 одиниць. Хоча до початку операції проти Ірану ворог міг використовувати набагато більше – по 600 – 800 одиниць.

Найімовірніше, спад у застосуванні дронів по території України пов'язаний з тим, що Іран активно накопичував у себе такі засоби ураження і більше працював на себе, ніж на потреби Росії,

– припустив авіаексперт.

За його словами, співпрацю Москви та Терегана можна оцінювати як єдині виробничі потужності, які напряму залежать один від одного. Якщо Іран впаде, можливо, комплектуючих для "Шахедів", які там випускаються та збираються в Алабузі, буде недоступно для Росії, що теортетично може призвести до зупинки виробничих потужностей, поки Кремль не знайде інші шляхи постачання.

Зверніть увагу! У "Шахеді", який атакував британську базу на Кіпрі, ймовірно, стояла російська антена "Комета/Комета-М".

На думку авіаексперта, Алабуга є центральною виробничою потужністю для Ірана та Росії. Частина комплектуючих виготовлялась в Ірані й деякі елементи не передавались для виробництва росіянам та контролювалися виключно Тегераном. Тож операція проти Ірану сильно вплине на спроможності Росії. Відповідно вона втратить можливість застосування великої кількості ударних безпілотників.

До слова, події на Близькому Сході продемонстрували, наскільки складно гарантувати 100% захист від ракетних ударів і атак дронами типу "Шахед" – навіть для держав, що мають сучасні системи протиповітряної оборони. На цьому тлі Президент України наголосив, що Європі необхідно нарощувати виробництво засобів протиракетної та протидронової оборони, щоб ефективніше протистояти новим загрозам.

Цікаво! Якщо проаналізувати, скільки останніми днями Росія застосовувала "Шахедів" для ударів по Україні, то їх кількість помітно зменшилася. Наприклад, 28 лютого ворог запустив 105 БпЛА, 1 березня – 126 БпЛА, 2 березня – 96 БпЛА, 3 березня – 136 БпЛА.

Що відомо про останні удари по Україні?