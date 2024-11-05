Росія б'є "Шахедами" вдесятеро більше, ніж торік: як їм найкраще протидіяти

Росія тепер буквально кожного дня запускає "Шахеди" по Україні. Відбивати такі атаки надзвичайно складно, але доведеться адаптуватися.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що росіяни суттєво наростили використання "Шахедів". На його думку, тут явно доклалися до цього китайці, які виробляють схожий безпілотник.

До теми Важливий нюанс про атаки рекордною кількістю "Шахедів" у жовтні

Як цьому протидіяти

Як переконаний Світан, Китай збільшив постачання Росії різного обладнання для виробництва "Шахедів". Країна-агресорка може виготовляти незначні елементи. Але створити ударні безпілотники у таких кількостях вони не можуть без допомоги союзників.

Так Росія змогла вийти на щоденні удари "Шахедами". Вони кожного запускають по кілька десятків таких безпілотників. Зрозуміло, що не всі вони ударні. Там є дрони, які мають відволікати ППО.

Не всі вони з вибухівкою. Частина цих безпілотників йде для відволікання ППО, визначення алгоритму роботи ППО тощо. Ці хибні "Шахеди" сприймаються як ціль. І загалом така кількість безпілотників – це велика проблема,

– сказав Світан.

На його думку, Україна має розмістити мобільні вогневі групи ближче до кордонів та лінії бойового зіткнення, щоб збивати безпілотники ще на підході. Але, звісно, тут є свої ризики. Потрібно знайти оптимальне рішення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія запустила понад 2 тисячі "Шахедів" лише за жовтень.