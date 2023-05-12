Лукашенко у складній ситуації, – Данілов спрогнозував, чи будуть атаки з території Білорусі

Олексій Данілов заявив, що самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко не наважиться віддати наказ атакувати Україну. Зараз заяви диктатора звучать дещо інакше.

В інтерв'ю секретар Ради національної безпеки та оборони України підкреслив, що Лукашенко нині є заручником кремлівського режиму. Проте він не наважиться воювати разом з російськими терористами.

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Білорусь знає, чим все скінчиться

Останнім часом риторика Лукашенка дуже змінилася, у порівнянні з минулими заявами. Зараз він перебуває у дуже складній ситуації, але атакувати територію України не наважиться. По-перше, білоруські військові, за словами Данілова, чудово знають, "чим це скінчиться". По-друге, у Білорусі буде шалений внутрішній спротив.

Данілов підкреслив, що на території України з російськими окупантами бореться чимало білоруських патріотів.

"Якщо хтось думає, що Лукашенко віддасть наказ і його виконають, він помиляється", – заявив секретар РНБО.

Нині в Білорусі тривають тримісячні навчання з використанням безпілотників. Проте Данілов не вбачає у цьому загрози.

Наразі ми не бачимо загрози нападу з території Білорусі. Побачимо, що буде завтра,

– підкреслив Данілов.

Білорусь боїться диверсій

Днями стало відомо, що у Білорусі раптово посилили перевірки на кордоні з Росією. У країні відновила прикордонний паспортний контроль на кордоні з окупантами. Експерти вважають, що Лукашенко боїться російських диверсій на території власної країни.

Окрім того, між Білоруссю та Росією набрала чинності угода про взаємовизнання віз.

"Мені здається, що це прикриття, адже угода вступила в дію у лютому, а посилили контроль зараз. Можливо, Лукашенко таким чином хоче щось продемонструвати Кремлю. Я у це не вірю, адже Лукашенко зараз дуже залежний від Путіна. Вони, як сіамські близнюки, поєднанні спільними злочинами, спільно готували вторгнення, вели перемовини, як буде організована атака на Україну", – заявив експерт.

Ймовірно, Лукашенко не на жарт боїться інцидентів, які трапляються у прикордонній Брянській області. На думку експерта, диверсанти можуть перетнути російсько-білоруський кордон саме у цій частині, оскільки вона найменш захищена.