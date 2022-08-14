"Помста" за власну провокацію: окупанти хочуть посилено бити по берегу Каховського водосховища

Російські війська готують посилені обстріли населених пунктів на узбережжі Каховського водосховища. Тому всіх місцевих жителів просять бути вкрай обережними та не ігнорувати сигнали тривоги.

Обстрілом прибережних містечок і сіл росіяни хочуть "поквитатися" за обстріл Енергодара, який самі ж і влаштували. Про це попередив 14 серпня голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

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Слід бути особливо пильними

Голова райадміністрації попросив протягом наступного тижня принаймні особливо ретельно дотримуватись правила двох стін. Проте все ж краще перебувати в бомбосховищі під час тривоги, бо це справді може врятувати життя.

За наявною інформацією окупанти, у відповідь на інсценовану ними ж провокацію, планують здійснити обстріли населених пунктів розташованих на березі Каховського водосховища,

– написав Євтушенко.

Головне про обстріл Енергодара 14 серпня

Перші повідомлення про вибухи в окупованому місті з'явилися о 15:06. Невдовзі виявилося, що це був обстріл.

Росіяни завдали щонайменше 6 ударів із передмістя – району яхт-клубу. Водночас вони "глушили" зв'язок в Енергодарі та найближчих селах.

Мер міста розповів, що загинула одна людина. Чоловік був працівником Запорізької АЕС.

Обстріли Нікопольського району не припиняються

Російські війська продовжують нещадно бити по узбережжю Каховського водосховища вже понад місяць. Майже кожного дня жителів Нікопольського району повідомляють про те, що дуже висока загроза обстрілів.

Переважно під час шалених атак окупанти б'ють із реактивних систем залпового вогню. Для прикладу, тільки за ніч 11 серпня в в Нікополі було 120 "прильотів".

Однак є й використання іншого далекобійного озброєння. У ніч на 14 серпня наша військова розвідка зафіксувала атаку зі ствольної артилерії.

Удари російський військ хаотичні та завжди спрямовані на цивільні об'єкти. Тому в місті вже є дуже багато руйнувань, зокрема, житлових будинків. Після кожного з ударів жителів Нікопольського району попереджають, що це може повторитися. Адже часто російські війська здійснюють обстріли по кілька разів за ніч.

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