Атакували балістикою та "Оніксами": у Повітряних силах розповіли деталі удару по Україні

Повітряні сили ЗСУ уточнили обставини російської атаки 24 липня на Київщину та інші регіони України. Відомо, що крім удару ракетами, Росія продовжує терор дронами.

Про це йдеться в новому звіті ПС ЗСУ.

Що розповіли оборонці неба про ракетний обстріл українських регіонів 24 липня?

За даними військових, близько 11:30 російські війська випустили по Київщині три балістичні ракети "Іскандер-М/С-400" з північного напрямку. Під час бойової роботи українській ППО вдалося перехопити одну з трьох ракет. Водночас дві балістичні ракети влучили в Бучанському районі Київської області.

Крім того, близько 11:45 Росія завдала удару по Одеській області, застосувавши дві протикорабельні ракети "Онікс", які були запущені з території тимчасово окупованого Криму. Завдяки активній протидії Сил оборони України ворожі ракети не досягли своїх цілей.

Також протягом доби, з 07:00 до 16:30, у повітряному просторі України зафіксували понад 90 ударних безпілотників, понад третина з яких були реактивними. Станом на 16:30 сили протиповітряної оборони збили або подавили 81 ворожий дрон.

У Повітряних силах закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, стежити за повідомленнями офіційних джерел та негайно переходити в укриття, особливо під час загрози застосування балістичного озброєння.



У Повітряних силах показали результати роботи протиповітряної оборони / Інфографіка ПС ЗСУ

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по Київщині загинули 10 людей, ще близько 100 отримали поранення. У Бучанському районі пошкоджено 27 приватних будинків і 44 автомобілі.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, ракети влучили не у військовий полігон, а в приватний спортивний комплекс, де проходив захід, що не мав жодного стосунку до ЗСУ.

Відомо, що правоохоронці відкрили два кримінальні провадження. Одне стосується воєнного злочину Росії, інше – можливої службової недбалості під час організації заходу, який опинився під атакою. Слідчі перевірять, хто ухвалив рішення про проведення заходу, хто погодив місце, час і формат його проведення, а також чи були дотримані необхідні заходи безпеки та належно оцінені ризики в умовах воєнного стану.