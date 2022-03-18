Атакуючи Україну, Росія знищить усе, чого досягла за минулі 25 років, – Зеленський

Росія заплатить високу ціну за війну, яку розв'язала проти України. Атакуючи нас, ворог знищить усе, чого російське суспільство досягло за минулі 25 років.

На цьому наголосив Володимир Зеленський 18 березня. Він підкреслив, що окупанти не припиняють спалювати своє національне багатство у війні проти України, пише 24 канал.

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Ціна за війну проти України буде високою

Зеленський переконаний, що росіяни повернуться туди, звідки почали колись підніматись у "лихі 90-ті". Тільки вже без свободи й креативного бажання мільйонів людей працювати заради розвитку своєї держави. "Такою буде для Росії ціна війни проти України", – підкреслив політик.

Це для них буде падінням, болісним падінням. І вони це відчують – навіть попри "опіум для народу" від телевізійних пропагандистів,

– зазначив президент.

Він додав, що несправедлива й агресивна війна завжди має високу ціну для агресора. Але хоч би що не сталося з росіянами, це не може нас втішити. Адже не воскресить наших загиблих, не відновить наші міста й не залікує душевну рану.

Що говорив Зеленський 18 березня: дивіться відео