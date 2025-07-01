Затримали постачання техніки: агенти "Атеш" вдарили по логістиці окупантів у тилу

Партизани вдарили по логістиці російських військ у тимчасово окупованій частині Донецької області. Вони знищили релейну шафу поблизу міста Дебальцеве.

Успішна диверсія затримує забезпечення армії Росії на Донеччині. Про це пише 24 Канал з посиланням на рух "Атеш".

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Удар по логістиці ворога

Рух опору "Атеш" провів успішну диверсію в тилу ворога. Саме через цю ділянку, за словами агентів, регулярно проходять потяги. Там росіяни перевозять боєприпаси, пальне і техніку.

Затримки у постачаннях безпосередньо впливають на зниження боєздатності окупаційної армії,

– йдеться в повідомленні.

Усе постачання, яке відбувалось залізницею, призначене для російських підрозділів, що воюють на пріоритетному для агресора напрямку. Унаслідок диверсії було порушено рух і затримано постачання.

Знищення релейної шафи партизанами: дивіться відео

У русі також пообіцяли продовжити системні удари по тилу ворога, щоб наблизити кінець кривавому режиму диктатора Путіна.

Раніше повідомлялось, що агент цього ж руху проник на завод "Тайфун" у Калузі та зібрав закриту інформацію про низку комплексів. Дані були передані підрозділам Сил оборони України.