"Зайшли як додому": партизани "Атеш" проникли до частини росгвардії у Москві

Рух опору дошкуляє росіянам не лише на окупованих територіях. Українські партизани також активно діють у ворожому тилу.

Так, агентам руху "Атеш" вдалося здійснити черговий успішний рейд вулицями столиці країни-агресорки. На одній з них увагу партизанів привернула частина росгвардії.

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У лігві ворога

В "Атеш" кажуть, що вони змогли проникнути у частину та відзняти кілька цікавих матеріалів. Їх вже передали Силам оборони України для вивчення.

Партизани вказують на те, що ворог не здатний забезпечити надійний захист своїх військових об'єктів. Зокрема, на опублікованих кадрах, видно недолугі намагання окупантів вживати хоч якихось захисних заходів у вигляді патрулів по периметру частини, але це лише даремні спроби.

"Атеш" потрапив на територію військового об'єкту у Москві / Фото "Атеш"

Жодні патрулі не зможуть уберегти військові частини від наших очей та вух. І якщо противнику не виходить цього робити в самій столиці, то що вже говорити про окуповані території,

– наголошують в "Атеш".

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