Поки караул був у телефонах: "Атеш" проник у військову частину росіян в Криму

Українські партизани потрапили на територію військової частини збройних сил Росії у тимчасово окупованій Феодосії в Криму.

В "Атеш" кажуть, що мобілізовані у цій військовій частині самі підказали, коли і де краще провести фото та відеофіксацію.

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"Наші агенти успішно провели розвідувальні дії на території 18-го гвардійського зенітного ракетного Севастопольсько-Феодосійського полку", – повідомили в "Атеш".

Партизани також зауважили, що поки російський караул був зайнятий, очевидно, дуже важливими справами, адже поки агенти "Атеш" фотографували і фіксували усе довкола, ті сиділи у телефонах.

Координати військової частини ЗС РФ у Феодосії – 45.050157, 35.383069.

Українське підпілля передало усю інформацію, яку вдалось здобути, Збройним Силам України, а ті використають її за нагоди.

"Наш рух зростає з кожним днем, як і швидка деокупація української території від Росії", – наголосили в "Атеш".

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