Поки караул був у телефонах: "Атеш" проник у військову частину росіян в Криму
Джерело:"Атеш"
Українські партизани потрапили на територію військової частини збройних сил Росії у тимчасово окупованій Феодосії в Криму.
В "Атеш" кажуть, що мобілізовані у цій військовій частині самі підказали, коли і де краще провести фото та відеофіксацію.
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"Наші агенти успішно провели розвідувальні дії на території 18-го гвардійського зенітного ракетного Севастопольсько-Феодосійського полку", – повідомили в "Атеш".
Партизани також зауважили, що поки російський караул був зайнятий, очевидно, дуже важливими справами, адже поки агенти "Атеш" фотографували і фіксували усе довкола, ті сиділи у телефонах.Координати військової частини ЗС РФ у Феодосії – 45.050157, 35.383069.
Українське підпілля передало усю інформацію, яку вдалось здобути, Збройним Силам України, а ті використають її за нагоди.
"Наш рух зростає з кожним днем, як і швидка деокупація української території від Росії", – наголосили в "Атеш".
Діяльність "Атеш": останні новини
- Партизани уже мають безліч успішних операцій з виявлення баз ворога на тимчасово захопленому ними півострові. Тож, "бавовни" у ворога ставатиме дедалі більше.
- Так, агенти руху опору 10 січня показали тренувальний табір та особовий склад російських окупантів в селищі Чорноморське тимчасово окупованого Криму.
- А наприкінці грудня 2023 року повідомили, що агенти проникли на територію 56 гвардійського десантно-штурмового полку російської армії.