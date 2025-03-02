Прямо під носом у патруля: "Атеш" знищив ворожий транспорт у Московській області
- Партизанський рух "Атеш" знищив військовий транспорт на території військової частини у Московській області, підпаливши його під носом у патруля.
- Російське командування намагається зам'яти інцидент, але партизани зазначають, що подібні диверсії стають частішими, демонструючи слабкість російської армії.
Партизанський рух "Атеш" провів успішну диверсію на території військової частини у Московській області. Під носом окупантів агенти знищили військовий транспорт.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш". Агенти у мережі також поділилися кадрами успішної роботи.
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Війна приходить у російський тил
На території однієї з військових частин Московської області агент партизанського руху "Атеш" провів успішну диверсію. Так, він проник на територію об'єкта і під носом у військового патруля знищив транспорт російських окупантів. Після операції агент "Атеш" успішно втік.
Агент підпалив військовий транспорт: дивіться відео
Після пожежі в частині почалася паніка, командири почали шукати винних серед своїх військовослужбовців. Тепер вони знають хто це зробив і, користуючись нагодою, ми передаємо їм привіт,
– додали в "Атеш".
Російська техніка горить у військовій частині / Фото "Атеш"
Партизани додали, що зараз російське командування намагається зам'яти інцидент, але такі випадки повторюються дедалі частіше. Агенти "Атеш" зауважили, що війна приходить у російський тил, і жодна охорона не зможе перешкодити цьому.
Крім того, як зауважили партизани, блискуча робота одного з агентів агента знову показала слабкість російської армії навіть у глибокому тилу.
Горить транспорт у військовій частині: дивіться відео
Агенти "Атеш" передали вітання окупантам: дивіться відео
Нещодавно агенти "Атеш" також провели диверсію біля військового аеродрому Шагол у Челябінську. Тоді партизани знищили автівку одного з офіцерів загарбницької армії.
Відомо, що спалена автівка належала одному з офіцерів повітряно-космічних сил Росії. Він активно підтримує агресію проти України та є фанатом пропагандистського каналу Fighterbomber.
Крім того, агенти "Атеш" також зафіксували серйозні перебої з паливно-мастильними матеріалами в російських військ на лівобережжі Херсонщини. До прикладу, у 144-му ОМСП артилерійські установки 2С19 "Мста-С" заправлені літнім дизельним пальним, через що техніка не може виконувати бойові завдання. Сусідні підрозділи висловлюють крайнє невдоволення, оскільки небоєздатні гаубиці перетворюються на легкі мішені й можуть спровокувати удари по їхніх позиціях.