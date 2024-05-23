"Очікуємо невідомі БпЛА": "Атеш" провів диверсію біля Смоленська і послабив систему ППО Росії

Партизани "Атеш" продовжують працювати не лише на тимчасово окупованій території України, але й у тилу ворога. Представники руху опору поділилися результатами своєї роботи біля Смоленська, що у Росії.

Партизани ослабили систему російської протиповітряної оборони у регіоні. Тож тепер ворог має серйозні проблеми із прикриттям власного неба біля Смоленська.

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"Атеш" ослабив систему російської ППО біля Смоленська

Представники руху опору зазначили, що їхній агент провів диверсію та знищив зовнішню телекомунікаційну шафу вишки зв'язку в населеному пункті Станички біля Смоленська.

Внаслідок пошкодження обладнання перестали діяти системи зв'язку російської системи ППО 49-ї зенітної ракетної бригади збройних сил Росії, які були розміщені на цій вишці,

– розповіли в "Атеші".



Де розташовувалася вишка біля Смоленська / Фото з телеграм-каналу "Атеш"

Партизани також показали відео, як відбувалася ця диверсія. На кадрах можна побачити, як спочатку цю вишку залили горючою рідиною, а згодом ця шафа потужно палала.

"Атеш" показав, як здійснював диверсію біля Смоленська / Відео з телеграм-каналу "Атеш"

У русі опору зазначили, що внаслідок диверсії можливі порушення стійкості системи військового управління регіоні.

"Помітно ослабне система ППО росіян у регіоні, що дасть змогу більш ефективно завдавати ударів по військових об'єктах Московського військового округу. Чекаємо на невідомі БпЛА в області", – мовиться у дописі партизанів.

Результати роботи по системі ППО росіян біля Смоленська / Відео з телеграм-каналу "Атеш"

"Атеш" виявив брак ППО у Рязані

Партизани з руху "Атеш" у квітні виявили, що у Рязані майже не залишилося систем протиповітряної оборони. Усе через те, що більшість комплексів пішло на захист анексованого Росією Криму.

Партизанський рух зазначив, що військове керівництво області розуміє, що без засобів ППО вони беззахисні. Тому ті шукають можливості щодо забезпечення захисту військових частин у Рязанській області.

В "Атеші" зазначили, що перекидання ППО з Рязані до Криму демонструє, що кремлівському керівництву важливіше продовжувати криваву війну аніж захищати свої регіони.

В "Атеші" наголосили, що всі охочі, які бажають стати частиною партизанського руху у Росії, мають написати координатору в телеграмі: @ Wladimir_atesh_ua