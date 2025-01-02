Рух "Атеш" провів диверсію на залізниці біля військових складів ворога у Тверській області

Агенти руху "Атеш" здійснили успішну диверсію на залізничній ділянці поблизу населеного пункту Стара Торопа, Тверської області. Ця залізнична лінія є критично важливою для постачання боєприпасів із 23-го та 107-го арсеналів ГРАУ.

Вони відіграють ключову роль у військовій інфраструктурі Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

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Деталі операції руху опору

На території 107-го арсеналу ГРАУ в Торопці, який займає близько 5 квадратних кілометрів, зберігаються балістичні ракети "Іскандер" і "Точка-У", великокаліберні артилерійські снаряди, а також боєприпаси для систем залпового вогню "Смерч" і "Град".

23-й арсенал ГРАУ, розташований південніше на 16 кілометрів від Торопця, хоч і менший за розміром, є місцем зберігання танкових і артилерійських боєприпасів, осколково-фугасних мін, мінометних снарядів і протитанкових ракет.

Ці склади забезпечують значну частину логістики для російських військ на передовій. Диверсія, проведена агентами "Атеш", серйозно ускладнила постачання боєприпасів, пошкодивши важливий транспортний шлях. Руйнування залізниці суттєво обмежує можливості окупантів оперативно поповнювати свої ресурси на фронті.

Фото, що надали у "Атеш"