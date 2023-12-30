Агенти "Атеш" провели комплексну розвідку у Євпаторійському районі: що вдалося знайти

Агенти партизанського руху "Атеш" провели комплексну розвідку в Євпаторійському районі. Вони зафіксували низку військових об'єктів, а також встановили, що окупанти посилюють морську лінію оборони.

Партизани зазначили, що до деяких місць було вкрай важко дістатися, адже вони посилено охороняються. Крім того, окупанти в Криму поводяться вкрай обережно й не довіряють місцевому населенню.

Важливо "Зайшли як додому": партизани "Атеш" проникли до частини росгвардії у Москві

Що виявили партизани

Агенти "Атеш" провели велику роботу й зафіксували низку важливих військових об'єктів. Так, неподалік Євпаторії у селищі Заозерне партизани з'ясували, що на території старого санаторію окупанти, ймовірно, облаштували штаб, де базується особовий склад. Територія пильно охороняється, а по всьому периметру на вежах стоять озброєні російські солдати.

Ближче підібратися було неможливо складно. Весь периметр був обставлений озброєними солдатами на вежах. Мабуть, там щось цікаве. Координати та детальніший опис ми оперативно переслали Силам оборони України,

– повідомили в "Атеш".

Окрім того, партизани також розвідали морську лінію оборони поблизу Євпаторії. Так, весь пляж від Заозерного до озера Солоного перекопано, а територія також охороняється. Ближче до населеного пункту Заозерне з'явилися бліндажі.

Пляжі готують до оборони: дивіться відео

Окупанти риють бліндажі на пляжах: дивіться відео

Партизани також виявили в Озерному місця дислокації особового складу та вивантаження боєприпасів.

Партизани провели розвідку поблизу Євпаторії / Фото "Атеш"

В "Атеш" додали, що нині російські солдати в тимчасово окупованому Криму поводяться вкрай обережно та намагаються приховувати власні переміщення. Ба більше, з місцевим населенням загарбники уникають контактів, вочевидь, побоюючись.

"Атеш" провів розвідку неподалік Євпаторії: дивіться відео

Окупанти поблизу Євпаторії: дивіться відео

"Атеш" працює в Криму: останні новини