У росіян проблема з особовим складом: "Атеш" провів розвідку у військовому шпиталі Севастополя

Партизани "Атеш" провели розвідку з військового шпиталю у тимчасово окупованому Севастополі, що в Криму. Агент руху опору дізнався про втрати, які мають окупанти на фронті.

Окрім того, "Атеш" також дізнався про проблеми в російської армії з особовим складом на лінії бойового зіткнення.

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Що дізнався "Атеш" у військовому шпиталі у Севастополі

Військовослужбовець Росії повідомив агенту партизанського руху, що за тиждень у шпиталь прибуло більш як 400 осіб.

Важких поранених приймають і розкидають цивільними лікарнями, а решту відправляють назад до підрозділів на "реабілітацію", на якій вони змушені ходити на бойові завдання,

– розповіли в "Атеш".

Партизани зазначили, що ворогу сильно не вистачає особового складу через постійні "м'ясні штурми", які влаштовує командування збройних сил Росії.

"Атеш" провів розвідку шпиталю у Севастополі / Фото "Атеш"

"Обурення серед російських військових зростає з кожним днем ​​і вони все більше замислюються про те, заради чого вони воюють і чому до них таке скотне ставлення", – зазначили у русі опору.

У "Атеш" звернулися до військових, які проживають на території окупованого Криму, що настав час діяти, щоб зберегти життя собі і своїм товаришам! Партизани закликали зв'язуватися з їхнім координатором прямо зараз: @Ametham_atesh_ua

До слова, "Атеш" також виявив, що російські загарбники щоразу збільшують кількість оборонних позицій вздовж узбережжя окупованого Криму. За словами партизанів, росіяни бояться висадки десанту на анексованому українському півострові.