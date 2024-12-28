Забезпечує електронікою ракети та винищувачі: "Атеш" дослідив стратегічний завод у Брянську

Агенти руху "Атеш" успішно провели розвідку території заводу "Кремній ЕЛ" у Брянську. Він є одним з найважливіших підприємств мікроелектронної промисловості Росії.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш". Понад 90% його продукції використовується для виготовлення озброєння.

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Чим особливий завод "Кремній ЕЛ" у Брянську

Один з агентів руху успішно провів розвідку території заводу "Кремній ЕЛ" у Брянську, яке є одним з ключових підприємств мікроелектронної промисловості Росії.

Завод виробляє широкий асортимент військових мікросхем та компонентів, які використовуються у стратегічно важливих системах озброєння,

– зазначили в "Атеш".

Там також розповіли, що ці компоненти застосовують в ракетних комплексах "Тополь-М", "Булава", С-300 і С-400, а також в бортовій електроніці літаків МіГ та Су. В русі наголосили, що понад 90% продукції заводу йде на потреби оборонно-промислового комплексу.

Агент "Атеш" розвідав територію заводу: дивіться відео

В "Атеш" нагадали, що в жовтні 2024 року цей об'єкт вже атакували безпілотники. Тоді було пошкоджено виробниці потужності, також росіяни мали проблеми з електропостачанням.

Всю зібрану інформацію було передано "в правильні руки" та невдовзі Сили оборони України завдадуть нищівного удару по цьому об'єкту, що залишить окупантів без ключових компонентів.