Допомогли наступу на Донеччині: партизани підпалили залізницю у Воронезькій області

Агенти партизанського руху "Атеш" вивели з ладу чотири релейні шафи на залізничній ділянці у Воронезькій області Росії. Йдеться про об'єкти поблизу Воронежа, Нововоронежа, Лисок та Острогозька.

За даними "Атеш", цією залізницею російські військові перевозять вантажі для підрозділів, які діють на Лиманському напрямку.

Яке значення мав удар по залізниці у Воронезькій області?

Через пошкодження залізничної автоматики виникли затримки з доставкою боєприпасів та інженерного майна для 1-го і 15-го гвардійських та 254-го мотострілецьких полків.

Після диверсії російському командуванню довелося залучити ремонтні бригади та посилити охорону залізничної інфраструктури.

У русі опору також заявили, що порушення логістики допомогло операції "Вівальді", яку проводили Сили оборони України на Лиманському напрямку.

Диверсія у Воронезькій області: дивіться відео

"Атеш" вдарив по залізниці у тилу ворога / Фото руху опору

Раніше агенти "Атеш" повідомили, що в Таганрозі вивели з ладу стрілочний перевід на залізниці.

За їхніми даними, це порушило рух військових ешелонів між Ростовською областю, Маріуполем, Кримом та південним фронтом.

У партизанському русі стверджують, що через пошкодження виникли затримки з перевезенням російських боєприпасів, техніки та пального.