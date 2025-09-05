Агенти "Атеш" знову передали Силам оборони України інформацію про важливі системи російських окупантів. Цього разу розвідники побували в Мордовії, де розташована важлива станція радіолокації.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

Яке важливе місце для росіян виявили партизани в Мордовії?

Агент "Атеш" провів розвідку поблизу загоризонтної РЛС "Контейнер" у населеному пункті Ковилкіно. Зазначається, що цей об'єкт працює як система раннього попередження. Він потрібен Росії для спостереження за Європою та Україною.

Під час операції зафіксовано антени, охорону та вузли енергопостачання. Усі отримані дані вже передано Силам оборони України,

– написали агенти.

Партизани провели розвідку біля РЛС в Мордовії / Фото з телеграму "Атеш"

РЛС 29Б6 "Контейнер" – це бістатичний наземно-хвильовий радар. Його система, що розташована в Ковилкіно, складається зі 144 антено-фідерних стовпів заввишки 34 метри і має довжину 1300 метрів. РЛС може виявляти повітряні цілі за понад 3 тисячі кілометрів, сектор її огляду – 240 градусів.

Хоча Росія й хвалиться встановленням подібних станції та "супертехнологіями", однак їх не можливо сховати від очей агентів. Тепер "Контейнер" уразливий, об'єкт перебуває під прицілом українських військ. "Атеш" зазначають, що жоден об'єкт ворога не залишиться поза увагою.

Де "Атеш" провів розвідку й диверсії останнім часом?