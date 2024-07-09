З'єднує окуповану Донеччину та Ростов: агент "Атеш" провів потужну диверсію на залізниці

9 липня 2024, 08:30
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Джерело:

"Атеш"

Партизани здійснили диверсію на залізничній дорозі, що з'єднує окупований Маріуполь та російський Ростов-на-Дону. Власне, підпалили релейну шафу.

Йдеться про ділянку залізниці в районі населеного пункту Шахти Ростовської області. Відповідне повідомлення рух "Атеш" опублікував у вівторок вранці, 9 липня.

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Диверсія на залізниці у Ростовській області

Партизани наголошують, що підпалена релейна шафа розташована на залізниці, що є одною з основних залізничних магістралей у регіоні. Вона зв'язує Росію та окуповану Донецьку область України.

Магістраль активно використовується для транспортування військової техніки та особового складу до зони бойових дій,
– йдеться у повідомленні "Атеш".

Водночас партизани поширили координати місця в Ростовській області, де вони здійснили диверсію: 47.679981, 40.186874

Де саме агент "Атеш" підірвав релейну шафу: дивіться на карті від Google maps

Як констатують партизани, вони продовжують боротьбу з окупантами усіма можливими силами й засобами. "Атеш" обіцяє: кількість диверсій з кожним днем зростатиме.

Диверсія на залізниці під містом Шахти: дивіться відео від "Атеш"

Зверніть увагу! Також рух "Атеш" закликає росіян обирати правильний бік у цій війні. Долучитися до партизанів можна за посиланням.

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Декілька тижнів тому партизани показували, як підпалили релейну шафу на залізниці поблизу Смоленська. Відповідну колію російські окупанти використовували для перевезення зброї.

Що таке релейна шафа на залізниці

Це спеціальний ящик з обладнанням для керування залізничним рухом. Вона містить реле, які допомагають автоматично перемикати сигнали, стрілки та інші пристрої на колії. Це забезпечує безпеку руху поїздів, запобігаючи аваріям та зіткненням. Релейна шафа є ключовим елементом в організації руху поїздів на залізниці.
Автор: Мар'ян-Сергій Чупак