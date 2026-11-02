Створили сліпу зону для ППО: АТЕШ вивів з ладу вишки зв'язку під Твер'ю

Партизани руху АТЕШ знищили дві вишки зв'язку біля селища Редкіно у Тверській області Росії. Диверсія створила сліпу зону в системі ворожої ППО та відкрила українським безпілотникам шлях до заводу ракетного палива.

Про це повідомив партизанський рух АТЕШ.

Які подробиці?

Уражені об'єкти використовувалися російськими військовими для виявлення, супроводу повітряних цілей і координації протиповітряної оборони. Знищення вузлів створило прогалину в радіолокаційному полі ворога.

Завдяки вимкненню координації ПВО підрозділи Сил оборони України 9 жовтня завдали удару по об'єкту ВПК у Тверській області.

Ціллю став Редкинський дослідний завод, де виготовляють компоненти ракетного палива "Децилін-М" та хімічні присадки.

Робота партизанів "Атеш": дивіться відео

Удар по паливному циклу крилатих ракет

Це підприємство безпосередньо забезпечує пуски російських стратегічних крилатих ракет Х-55 та Х-101. Удар по потужностях виробництва спецпалива обмежує можливості агресора щодо регулярного здійснення масованих ракетних атак.

У русі опору наголосили, що продовжують влаштовувати диверсії у глибокому тилу ворога для системного послаблення воєнного потенціалу окупантів.

Попередні операції партизанів у тилу ворога

Нагадаємо, раніше ми писали, як підпільники пошкодили електрообладнання у Ростовській області. Та підстанція живила Комбінат Кам'янський, який виробляє тверде паливо для реактивної артилерії.

Крім того, як уже повідомлялося на нашому сайті, агенти підпілля спалили вишку зв'язку біля Шебекіного на Бєлгородщині. Об'єкт містив ретранслятор для навігації та управління ворожими дронами.