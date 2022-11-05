Найбільша атомна субмарина США увійшла до Середземного моря

Американський підводний човен із балістичними ракетами класу "Огайо" прибув до Гібралтару. Востаннє ВМС США відвідували Гіблартар понад рік тому.

1 листопада найбільше атомна субмарина США Род-Айленд (SSBN 740) із балістичними ракетами класу "Огайо" прибула до Гібралтару.

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Що трапилось

Це була коротка зупинка в районі операцій ВМС США в Європі. Так Штати хотіли продемонструвати гнучкість та пристосованість підводних човнів до сил США та союзників у цьому регіоні.

Візит Род-Айленда до порту Гібралтару зміцнює нашу непохитну відданість нашим союзникам та партнерам у регіоні. США та Велика Британія мають багату історію співпраці за допомогою навчань, операцій та подібних заходів щодо співпраці, які зміцнюють наші спільні можливості та партнерство,

– сказав, командир оперативної групи 69, капітан Джон Креддок.

Він додав, що "складність, смертоносність та тактична майстерність Род-Айленда уособлюють ефективність та міць підводних сил".

Перед візитом у порт Гібралтару, у липні ця субмарина завітала на військово-морську базу Його Величності у Клайді, що в Шотландії.

Що відомо про оперативну групу 69

Командир оперативної групи 69 відповідає за бойові дії підводних човнів у зонах відповідальності Європейського командування США та Африканського командування США. Зокрема, оперативна група 69 складається з ударних підводних човнів та підводних човнів з керованими ракетами, здатних виконувати ряд бойових завдань та завдань зі збору розвідданих.

Вже більш ніж 80 років Військово-морські сили США в Європі та Африці вибудовували стратегічні відносини з союзниками та партнерами, спираючись на спільні цінності для збереження безпеки та стабільності.

Штаб-квартира NAVEUR-NAVAF розміщена в Неаполі. Вона керує військово-морськими силами США в зонах відповідальності Європейського командування США (USEUCOM) та Африканського командування США (USAFRICOM). Шостий флот США постійно закріплений за NAVEUR-NAVAF та залучає морські сили в рамках усього спектру спільних та військово-морських операцій.

Род-Айленд є підводним човном з балістичними ракетами класу Огайо. Ці підводні човни гнучкі та живучі і є високоефективним елементом сил ядерного стримування США. Род-Айленд, який входить до складу 10-ї групи підводних човнів, є одним із шести підводних човнів з балістичними ракетами, які базуються на базі військово-морських підводних човнів Кінгс-Бей, штат Джорджія.