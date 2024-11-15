У Норвегії рибалки "впіймали" у свої сіті атомну субмарину США

Біля берегів Норвегії в у сіті рибалок потрапив атомний підводний човен ВМС США. Його вага складала 7800 тонн, а довжина – 115 метрів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

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Субмарина США заплуталася у рибальській сітці

Точніше, як зауважує видання, підводний човен ВМС США Virginia натрапив на рибальську сітку, яка щойно була викинута для вилову палтуса і була закріплена за допомогою якоря на морському дні, і протягнув її на відстань понад три з половиною кілометри.

ВМС США підтвердили, що підводний човен заплутався в рибальській сітці в Маланґсфьорді поблизу Тромсе. Корабель берегової охорони Норвегії, який супроводжував субмарину з гавані, швидко допоміг зняти сітку.

Сітка лежить на морському дні. Вона зникла, і ми, ймовірно, ніколи її більше не знайдемо,

– сказав Харальд Енген, один з рибалок з човна, яке скинуло сітку.

Проте 22-річний хлопець сприйняв цю втрату відносно спокійно: "Немає сенсу засмучуватися через це".