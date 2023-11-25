Наслідки наймасштабнішої атаки дронами: як виглядає Київ після удару

Росія атакувала Україну рекордною кількістю ударних безпілотників типу "Шахед". Основною ціллю ворога був Київ, у небі над яким збили понад 60 БпЛА.

Росія 25 листопада запустила по Україні рекордну кількість "Шахедів". Більшість із них були направлені на столицю, тож тепер ми можемо бачити наслідки обстрілу.

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Історія повторюється

Працівники ДСНС, які були на місці подій та ліквідовували наслідки, ворожої атаки, нагадали, що Росія завдала такого масштабного удару у день вшанування пам'яті жертв Голодомору.

Цієї ночі ми знову відчули і побачили, що таке Росія,

– мовиться в повідомленні.

Рятувальники також показали фото наслідків російської атаки. Одне із перших повідомлень із деталями ворожого обстрілу стосувалося пожежі у Солом'янському районі столиці. Її гасили спеціалісти.



У Києві була пожежа / Фото ДСНС

У ДСНС наголосили, що сьогодні українців продовжують знищувати та закидати ракетами, дронами. Геноцид українського народу продовжується. Надзвичайники переконані, що ми мусимо поставити крапку саме тут і зараз.

Світ має обʼєднатися та зупинити злочини сьогодення, аби наші діти в майбутньому не боролися за своє життя! – підкреслили працівники служби надзвичайних ситуацій.

Наслідки продовжують ліквідовувати

Надзвичайники доклали рук, щоб усунути наслідки ворожого обстрілу. Станом на 11:00 25 листопада відомо про 5 постраждалих внаслідок атаки. У Київській міській військовій адміністрації розповіли, що наймолодшою постраждалою є 11-річна дитина. Найстаршому пораненому 65 років. Усім їм надали медичну допомогу.



На місці пожежі працювали надзвичайники / Фото ДСНС

У Києві є руйнування в трьох районах через падіння уламків ударних БпЛА.

Вони пошкодили другий поверх п'ятиповерхівки. Рятувальники працюють над деблокуванням двох жінок, які опинились там під завалами. Також у Солом'янському районі уламки впали на приміщення дитячого садка, там було загоряння. У ДСНС показали, як тепер виглядає садочок.



Уламки дрона впали на дах садочка / Фото ДСНС

Також у мережу потрапило відео із цією будівлею. На ньому помітно, що руйнування значні.

Наслідки падіння уламків на дах садочка: дивіться відео

У багатьох будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Звісно, їх можна замінити, проте це додаткові витрати. В об'єктив фотографа потрапила жінка, яка, вочевидь, оцінює масштаби збитків.



У багатьох будинках вибито вікна / Фото ДСНС

Загалом, пошкоджено доволі багато будівель. Руйнування різні: десь ушкодило балкон, а десь щось суттєвіше. Люди змітають уламки вибитого скла та усувають самостійно ті наслідки, які ще не прибрали працівники спеціальних служб.

Наслідки обстрілу Києва: дивіться відео

Росія атакувала Україну 25 листопада