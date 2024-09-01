За десятки метрів над землею: у Волгограді люди застрягли на екстремальному атракціоні

Ввечері 31 серпня у російському Волгограді зламався атракціон. Таким чином за кілька десятків метрів над рівнем землі застрягло більш як тридцять росіян.

Цікаво те, що карусель зовсім нова – її відкрили 24 серпня 2024 року. Тоді співробітники парку протестували на собі екстремальний атракціон.

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Проблеми з атракціоном у Волгограді

Як пишуть російські ЗМІ, у Волгограді тридцять шість людей застрягли на атракціоні "Сьоме небо". Його висота – п'ятдесят метрів.

На місце прибули рятувальники, аби визволити людей. Російські надзвичайники врятували двох за допомогою автоколінчастого підйомника, а решту вдалося спустити, запустивши атракціон.

Як знімали людей з атракціону / cкриншот з відео

До слова, це не перший подібний випадок. Наприклад, у травні 2024 року у столиці Росії перестало працювати колесо огляду "Сонце Москви", що розташоване на ВДНГ. Рятувальникам довелося вручну прокручувати це колесо та спускати людей на землю по черзі. Деякі з відвідувачів чекали на порятунок пів години й довше. Водночас цей атракціон поламався ще у день свого відкриття у вересні 2023 року.