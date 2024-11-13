Аудіоновини на сайті 24 Каналу: інноваційний формат тепер в озвучці ведучої Катерини Соляр

З початку 2023 року редакція 24 Каналу використовує ШІ для оптимізації роботи сайту та покращення користувацького досвіду читачів. Дотепер нам вдалося впровадити низку інноваційних функцій та стати одним з перших онлайн-видань в Україні, що впровадили формат аудіоновин.

Можливість слухати новини онлайн з'явилася на сайті 24 Каналу наприкінці 2023 року. Спершу ми пропонували читачам кілька аудіоновин на день. Зараз упродовж доби редакція озвучує в середньому 80 матеріалів.

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Ми не зупиняємося на досягнутому – з моменту першого релізу команда розробників та редакторів працює над вдосконаленням технології озвучки. Зараз, окрім Open AI, ми використовуємо значно гнучкіші програмні забезпечення. Зокрема ті, що дозволяють експерементувати з голосами. "Навчати" штучний інтелект на цьому етапі довірили улюбленій телеведучій тисячі українців – Катерині Соляр. Саме її голосом тепер звучать новини політики, економіки та аналітичні матеріали 24 Каналу.

Що вже відомо про нововведення, розповіли заступниця головної редакторки сайту 24 Каналу Вероніка Гавриленко та Head of Innovation у Luxnet Юрій Кісільчук.

Аудіоновини на сайті 24 Каналу – зручне рішення для миттєвого отримання інформації

Презентація ChatGPT стала переломним моментом для редакції 24 Каналу. Ми відразу почали випробовувати можливості ШІ на практиці. Для початку склали список ідей та побажань, які здавалися фантастикою, обговорили їх з розробниками та почали втілювати в життя. Вже зовсім скоро виявилося, що більшість із запропонованого – реальні цілі. Так вийшло і з аудіоновинами.

Мета була амбітна – полегшити читачам сприйняття контенту. Ми розуміли, що кількість новин в Україні постійно зростає, а аудиторія фізично не може перечитати все, що назбиралося упродовж робочого дня. Тож короткі інформативні аудіоновини стали оптимальним рішенням, завдяки якому читачі 24 Каналу залишаються в курсі найважливішого без потреби відволікатися від рутинних справ.

Як розповів Юрій Кісільчук, на першому етапі розробники експерементували майже з усіма доступними рішеннями на ринку. Зрештою зупинилися на Open AI. Та вже при перших тестах почали виникати перші неточності.

Штучні голоси Open AI не піддавалися навчанню. Вони запрограмовані на те, що українська мова звучить певним чином – зі штучними наголосами, штучними конструкціями. Це був перший камінь спотикання,

– додає Вероніка Гавриленко, яка відповідає за комунікацію між розробниками та редакцією сайту.

До повноцінного запуску команда працювала над вдосконаленням наявної технології та відбором голосів, що найкраще передавали українську мову. Лише після усунення суттєвих помилок, почали тестувати озвучку новинного контенту. Спершу ми випускали максимум 10 аудіоновин на день. Кожна з них ретельно прислуховувалася, а в разі виявлення багів – допрацьовувалася.

Ми починали з декількох новин в день, а зараз озвучуємо вже чверть всіх матеріалів, які виходять на сайті,

– підкреслив Юрій Кісільчук.

Зараз тематика аудіоновин максимально широка: кожен користувач може послухати головне про політичну ситуацію у світі, дізнатися актуальний курс долара чи просто відпочити, відтворюючи аудіозаписи розважальних рубрик.

Сторінка аудіоновин на сайті 24 Каналу / Скріншот

Разом із розширенням тематики команда працює і над оптимізацією самих текстів. Якщо під час запуску ШІ виключно начитував текст, створений авторами, то зараз усі матеріали виходять у скороченій та адаптованій до прослуховування версії.

Над підготовкою тексту працюють 2 різні моделі. Крім того, ми намагаємося зробити озвучку ще кращою для слухача, покращуючи не тільки текст, а й самі голоси в начитці,

– каже Юрій.

Катерина Соляр – голос, якому довіряють

Першою "оживити" озвучку запросили телеведучу 24 Каналу Катерину Соляр. Нова платформа дозволила завантажити її голос з усіма інтонаціями та емоціями. До того ж відтепер текст начитується з дотриманням логічних пауз, а у словах – збережені правильні наголоси. Насамперед це спрощує сприйняття інформації.

Натреновувати ШІ голосами наших ведучих – ідея, що прийшла нам в голову ще рік тому. Але до реалізації дійшло тільки зараз. Особисто я дуже чекала на цей реліз, адже ця версія якраз те, що наша команда собі мислила від самого початку,

– підсумовує Вероніка.

Окрім іншого – нововведення є чудовим подарунком для прихильників Катерини. У ведучої є чимала фан-база, а її голосу справді довіряють. Оновлена озвучка стосуватиметься насамперед стрічки новин, економіки та ексклюзивів. Втім, вже незабаром на сайті 24 Каналу з'явиться ще один популярний голос, який "оживить" розважальний контент, новини здоров’я, науки та спорту.

Плануємо надалі додавати нові голоси і використовувати клонування для покращення користувацького досвіду,

– ділиться планами Юрій.

Про наступні кроки та оновлення будемо розповідати на сайті 24 Каналу та у власних соцмережах. Слідкуйте за нами, щоб не пропустити!