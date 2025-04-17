Аудит легко провести, – Подоляк емоційно відреагував на закиди про "борг" перед США

Уявний борг України перед США "знизили" до 100 мільярдів. Проте Україна не визнає цього боргу, оскільки допомога надавалася в межах програм, які не передбачали повернення коштів Сполученим Штатам Америки.

Радник глави ОПУ Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу зазначив, що допомога Україні з боку США – це не питання лише президента Джо Байдена. Це зобов'язання, яке взяла на себе держава, і яке вже було виконано.

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Деякі програми реалізовувалися в межах президентських ініціатив, інші – були проголосовані Конгресом.

Чому "давати" зброю Україні – вигідно для США

"Там же йдеться не про те, що взяли якусь суму – приблизно 100 мільярдів – і просто передали. Ці кошти були розподілені наступним чином: одна третина — це була підтримка бюджету України – 34 мільярди, а дві третини – це була підтримка виробників зброї в самих США", – пояснив Михайло Подоляк.

Він додав, що ці кошти залишилися в США. Це було вигідно для американської економіки, оскільки мова йде про масштабні виробничі потужності підприємств. Вони отримали державні замовлення на три роки та продовжують їх виконувати, отримуючи фінансування.

Дивіться: це програми, які вже виконані, які США взяли на себе. Не можна просто прийти і заднім числом сказати: "Ми хочемо переглянути умови угоди". Так не працює,

– наголосив Подоляк.

Він зазначив, що якщо США більше не хочуть надавати допомогу безоплатно, то Україна готова купувати зброю напряму.

Такий підхід у майбутніх відносинах зі Сполученими Штатами Подоляк вважає правильним. Він також не вважає, що зниження "фіктивної заборгованості" до 100 мільярдів доларів є поступкою з боку США.

Знову ж таки, аудит легко провести. Подивіться програми фінансування й підтримки України, які були проголосовані через Конгрес і які підписані особисто президентом Байденом. Усе це є у відкритих звітах. Тому називати якісь абстрактні цифри – трошки дивно,

– підсумував Подоляк.

До слова, вже 17 квітня Україна та США можуть підписати меморандум щодо Угоди про надра. За словами президента України, юристи повинні ретельно попрацювати над текстом, щоб угода стала вигідною та успішною для обох сторін.