Майже 30 тисяч турнікетів рік лежали на складі: результати аудиту Міноборони

Під час аудиту Міноборони виявило 30 тисяч турнікетів, які майже рік зберігалися на складах. Частину з них вже відправили військовослужбовцям ЗСУ.

Про результати внутрішнього аудиту вже повідомили міністру оборони Рустему Умєрову. Окрім турнікетів, військовим відправили аптечки та рюкзаки для бойових медиків.

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Рік лежали на складі

Аудитори Міноборони виявили у сховищі однієї з військових частин у Житомирській області, що перебуває у підпорядковані Командуванню медичних сил майже 30 тисяч нових якісних медичних турнікетів SOF виробництва США. Вони перебували там майже рік.

Ці турнікети отримано ще в квітні 2023 року, і тільки через шість місяців військова частина видала перші з них військовим – всього 458 одиниць,

– розповіли в Міноборони.

Посадовці одразу ж розпочали видачу турнікетів військових – наразі бійці ЗСУ отримали майже третину. Окрім цього Міноборони передасть й інше медичне майно. Йдеться про індивідуальні аптечки та рюкзаки для бойових медиків, що тривалий час зберігалися на складах у значній кількості.

Як зазначив заступник голови Міноборони Юрій Джигир, одним з завдань внутрішнього аудиту є запобігання неефективному використанню військового ресурсу. Для цього необхідно провести ефективніше планування, посилити підзвітність й солідарність на усіх рівнях ухвалення рішень.

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