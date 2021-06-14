Байден зробив компроміс, – євродепутат пояснив, чому не наклали санкції на "Північний потік-2"

У США не наклали санкції на російський газопровід "Північний потік-2". Це може бути компромісом Джо Байдена, адже він також зацікавлений у реалізації власних інтересів.

Про це заявив депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс. Він вважає, що була певна угода.

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"Думаю, була все-таки угода не так між Вашингтоном і Москвою, як між Вашингтоном і Берліном", – сказав Ауштрявічюс.

Він пояснив, що Байдену потрібна була добра база перед першою зустріччю з європейцями.

Він зробив такий компроміс, який мені не подобається, я одразу кажу,

– заявив євродепутат.

Джо Байден перебуває у Європі з першим офіційним візитом. Зокрема, 16 червня він відправиться до Женеви, щоб провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Він (компроміс – 24 канал) не йде на користь Німеччині. Вона теж втрачає своє обличчя в цьому, знаючи, хто керує основною компанією. Це не плюси. Однак для США це було необхідно для початку гарних переговорів", – підсумував Ауштрявічюс.

Інструмент для залякування

Євродепутат запевнив, що "Північний потік-2" – головний інструмент Росії для залякування.

"Головний інструмент залякування Заходу та, зокрема, України – ця труба. Вони тримають усіх на короткому ключі", – додав Ауштрявічюс.

Важливо! Байден пояснив відмову від санкцій тим, що "Північний потік-2" майже повністю завершений, а тому він вважає санкції

контрпродуктивними з точки зору європейських відносин.

Інтерв'ю з Пятрасом Ауштрявічюсом: дивіться відео